Фрагменты двигателя с номером советского бомбардировщика найдены в Кличевском районе

11 июня, Кличевский район /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кличевском районе в болотном массиве возле деревни Роги начата полномасштабная экспедиция по поднятию бомбардировщика Ил-4, который не вернулся с боевого задания в октябре 1943 года, передает корреспондент БЕЛТА.

В работах принимают участие поисковики могилевского клуба "Виккру" и учащиеся Кличевского государственного аграрно-технического колледжа, задействована спецтехника. В первой половине дня уже удалось извлечь из земли сотни фрагментов военного самолета, в том числе и самое главное - элемент головки блока цилиндров с номером. Это позволит подтвердить имена экипажа и выполняемое боевое задание.

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Фото Олега Фойницкого