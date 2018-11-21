Фрагменты советского танка раскопали в Ветковском районе

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фрагменты легендарного советского танка Т-34-76 раскопали в поселке Золотой Рог Ветковского района Гомельской области, рассказал корреспонденту БЕЛТА техник отдела экспонирования боевой техники и тяжелого вооружения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Александр Гумовский.

На возможное местонахождение боевой машины поисковикам указал волонтер музея гомельчанин Дмитрий Лукьяненко. В ноябре 1943 года в этих местах проводилась операция по освобождению Гомеля, в которой участвовали танковые полки. Специалисты исследовали территорию магнитометром. Показания приборов свидетельствовали о том, что на глубине 3-5 м есть металл.

Спустя 75 лет после боевых действий поисковая группа Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и объединение "Память Отечества" приступили к раскопкам. Техническую поддержку оказали сотрудники Ветковского предприятия мелиоративных систем. В течение двух суток из-под земли были подняты гусеницы танка, днище, правый борт, фрагменты лобовой брони корпуса и мелкие части подвески и привода. Боекомплект отсутствует. Есть версия, что застрявший в болоте танк был подорван.

Остатки боевой машины долгие годы были погребены в торфяных почвах, благодаря этому обнаруженные фрагменты достаточно хорошо сохранились. "На найденных элементах нет ржавчины, краска не повреждена", - уточнил Александр Гумовский. На уникальность находки указывает цельнолитая танковая башня - такие выпускали только на двух заводах - Тагильском и Харьковском. Есть надежда, что удастся установить год производства боевой машины. Найденные здесь же отстрелянные пулеметные диски и гильзы датируются 1943 годом.

Сейчас находку доставили на территорию экспозиции боевой техники и тяжелого вооружения музея истории Великой Отечественной войны в поселке Станьково Дзержинского района. Вскоре специалисты приступят к восстановлению и реставрации танка. После этого конструкции боевой машины пополнят экспозицию нового проекта музея, приуроченного к 9 Мая. В 2019 году проект объединит найденные в разных регионах объекты военных лет. До этого времени в планах поисковой группы - исследование территорий в Рогачевском районе, где могут быть сохранены фрагменты боевого самолета, в Калинковичском - другой военной техники.

Исследовательская группа музея недавно также выявила местонахождение боевого танка на берегу Припяти в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. Эта находка представляет для музея исключительный интерес.-0-

Фото Сергея Холодилина