Фрукты велосипедистам, скидки на шеринг, велопробег - как в Минске пройдет День без автомобиля

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск снова присоединится к Европейской неделе мобильности и акции "День без автомобиля", которая пройдет 22 сентября. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предусмотрена 22 сентября скидка на аренду шеринговых велосипедов "Колоbike". И в этот день запланирована акция "На работу на велосипеде" с бесплатной раздачей фруктов и информационных материалов о Европейской неделе мобильности тем, кто предпочел свой велосипед автомобилю, чтобы добраться до рабочего места, в трех точках города. Одна - у входа в Ботанический сад по пр.Независимости, вторая - напротив универмага "Беларусь" (пр.Партизанский, 54), третья - напротив "Минск-Арены" (пр.Победителей, 111), - рассказал Степан Дубницкий. - Также будет проведена экскурсия по музею городского пассажирского транспорта "Минсктранса". И планируются открытие клуба любителей экотранспорта, фестиваль "Велосъезд" в парке 60-летия Великого Октября".

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды уже седьмой год подряд организует Европейскую неделю мобильности в Минске с 16 по 22 сентября и городскую экологическую акцию "День без автомобиля", которые проводятся при поддержке горисполкома и Минприроды. По всей Беларуси к акции присоединился уже 21 город, а в мире - 2184 города из 45 стран. Мероприятия призваны напомнить людям о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подтолкнуть их к использованию альтернативных способов передвижения. В этом году темой недели станет преодоление трудностей для устойчивой мобильности в связи с пандемией COVID-19.

Забота об органах дыхания сейчас в зоне особого внимания, и количество автотранспорта на улицах городов здесь играет немаловажную роль. Согласно статистике, в столице 88% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на автомобили, остальное - на промышленные предприятия. В абсолютных цифрах в прошлом году в воздух Минска попало 113 тыс. т загрязняющих веществ от мобильных источников - на 17 тыс. т меньше, чем годом ранее. Это обусловлено обновлением парка механических транспортных средств, оптимизацией дорожного движения, большей долей использования общественного транспорта и электротранспорта, вводом третьей линии метро.

В целом, с 16 по 22 сентября в Минске запланирована широкая информационная кампания, эксперимент по измерению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (21 и 22 сентября), плоггинг-забег (бег трусцой, совмещенный со сбором мусора по маршруту), совместно с БРСМ онлайн-челендж в социальных сетях.-0-