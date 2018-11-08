Футбольный комплекс планируют построить в Витебске в 2019 году

8 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Футбольный комплекс с тремя площадками планируют построить в Витебске в 2019 году, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор областного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси Александр Павловский.

"За последние годы в области сделан большой шаг по укреплению материально-технической базы спортивных школ. При помощи ФПБ в Толочине появилась спортивная площадка, в октябре был обновлен стадион Витебской государственной академии ветеринарной медицины, где занимаются и студенты вуза, и воспитанники наших спортшкол. Сейчас рассматриваем вопрос и в следующем году планируем совместно с облисполкомом построить в Витебске по пр.Победы рядом с роддомом футбольный комплекс с тремя площадками. Также после передачи нам здания "Белтелекома" по ул.Офицерской в областном центре собираемся его переоборудовать в оздоровительный центр. В нем будут спортивный и тренажерный залы, люди смогут заниматься скалолазанием", - рассказал Александр Павловский.

Развитию спорта профсоюзы уделяют особое внимание, что дает свои результаты - воспитанники их спортшкол в 2018 году завоевали 21 золотую медаль на различных международных соревнованиях, добавил председатель областного объединения профсоюзов Иван Возмитель. "Сегодня в Витебской области работает 13 наших спортшкол, где тренируются более 5 тыс. ребят. Областное объединение и членские организации профсоюзов на постоянной основе поддерживают самых успешных юных спортсменов ежемесячными стипендиями. Их получают 7 студентов вузов, 21 - ссузов и 9 учащихся профессионально-технических училищ", - уточнил он.

Сегодня в Витебске состоялась встреча руководства областного объединения профсоюзов, регионального спортивного клуба ФПБ с призерами и победителями юниорского и молодежного чемпионата Европы. В ней приняли участие золотой и серебряный призер соревнований Анастасия Михаленко, обладатели серебряных медалей Дарья Тевелева и Сергей Гаранин, а также занявший четвертое место на ЧЕ Илья Жерновский. На встрече присутствовали тренеры ребят - заслуженный тренер Беларуси Алексей Зинченко и тренер-преподаватель Игорь Гаранин. Гости поделились впечатлениями от участия в соревнованиях, рассказали о планах на будущее.-0-