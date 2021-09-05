ГАИ 6-15 сентября проведет в Минске профилактические мероприятия "Такси"

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические мероприятия под названием "Такси" стартуют в Минске 6 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Для снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения столичная Госавтоинспекция проконтролирует, как соблюдают законодательство водители, использующие средства электросвязи и интернет (Bolt, Яндекс.Такси и Uber). Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями других контролирующих органов.

Профилактические мероприятия продлятся до 15 сентября.

По информации ГАИ, за январь - июль выявлено свыше 4 тыс. нарушений ПДД водителями сервисов Bolt, Яндекс.Такси и Uber. Из них в 20 случаях водитель был пьян, в 50 - не имел права управлять транспортом. По вине водителей этой категории произошло восемь ДТП, в результате которых девять человек получили травмы.-0-