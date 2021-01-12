ГАИ Брестской области начала негласный контроль на дорогах

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области начала использовать негласные методы контроля на автомобильных дорогах, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

На службу будут заступать не только привычные патрульные, но и служебные автомобили без специальной окраски. При этом в транспортном средстве будет все необходимое оборудование для ведения как самостоятельного контроля за дорожным движением, так и смешанного, в паре с автомобилем специального назначения.

"Служебный автомобиль технически укомплектован для полноценного контроля за дорожным движением и оперативного реагирования на нарушения ПДД. В частности, оборудование позволяет контролировать соблюдение скоростных режимов и правил маневрирования, фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил остановки-стоянки, а также грубые нарушения ПДД, влияющие на безопасность дорожного движения", - отметили в управлении ГАИ.

Новый метод контроля направлен как на непосредственное пресечение административных правонарушений, так и фиксацию нарушений, по которым впоследствии будут проводиться проверочные мероприятия, подчеркнули в ГАИ.

Автомобили ГАИ будут нести службу по надзору за дорожным движением на аварийно опасных участках автомобильных дорог. При этом работать они планируют не только в Бресте, но и других городах региона.-0-