ГАИ Брестской области за неделю негласного контроля выявила более 250 нарушителей

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области с 11 января начала использовать негласные методы контроля на автомобильных дорогах. За это время инспекторы привлекли к ответственности 254 нарушителя правил дорожного движения, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Автомобили ГАИ без специальной окраски патрулируют не только в черте города, но и на трассах республиканского значения. В основном инспекторы дежурят вблизи аварийно-опасных участках. В частности, во время негласного контроля 19 водителей привлечены к ответственности за превышение скорости, 79 не предоставили преимущество пешеходам. На запрещающий сигнал светофора проехали 18 человек.

"Правоохранители по-прежнему будут исполнять свои обязанности, не привлекая к себе внимания. Такие авто позволяют осуществлять контроль скоростных режимов, правил обгона и грубых нарушений ПДД, влияющих на безопасность дорожного движения", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ГАИ обращают внимание, что соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности водителей и пешеходов.-0-