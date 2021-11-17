ГАИ Гомельской области 18-20 ноября усилит контроль на трассе М10

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17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области с 18 по 20 ноября проведут массированную отработку автомобильной дороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Внимание правоохранителей будет сконцентрировано на местах, которые характеризуются наибольшей вероятностью нарушений правил дорожного движения со стороны всех участников дорожного движения.
В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением ПДД и в целом - за безопасностью на дорогах.
Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий, и снаряжены приборами фото и видеофиксации.-0-