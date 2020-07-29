ГАИ Гомельской области инициировала акцию по безопасности велосипедистов

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области проводит профилактическую акцию "Сохрани жизнь велосипедиста!", которая продлится по 16 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В это время сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог и улиц, наряды максимально приблизятся к пешеходным переходам. "Особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения в местах массового скопления людей", - рассказали в УГАИ.

Количество аварий с участием велосипедистов и погибших в них людей возросло, что вызывает определенную озабоченность областной ГАИ. В первом полугодии на дорогах региона в ДТП погибли 26 человек, из которых 13 пешеходов и велосипедистов.

В Госавтоинспекции напомнили: ехать на велосипеде можно по велодорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия. "При отсутствии этих элементов дороги или невозможности движения по ним допускается езда по проезжей части в один ряд не далее 1 м от ее правого края. Кроме того, при движении по дороге в темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди - фара или фонарь, излучающий белый свет, сзади - красный свет. Также не лишним будет использовать жилеты повышенной видимости или любые световозвращающие элементы. Эти отражатели света фар позволят водителю заблаговременно заметить велолюбителя в темноте", - подчеркнули в ГАИ.

Инспекторы рекомендуют также приобрести специальные средства защиты от травм: шлемы, накладки на локтевые и коленные суставы. "Конечно же, это не решит всех проблем, но существенно снизит силу удара, приходящуюся на данные части тела при случайном падении", - заключили в УГАИ.-0-