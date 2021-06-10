ГАИ Гомельской области отработает трассу М10

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10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области проведут 11-13 июня массированную отработку автомобильной дороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Госавтоинспекторы будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Наряды ДПС будут выставлены в местах, где повышена вероятность дорожно-транспортных происшествий. У сотрудников ГАИ будут приборы фото- и видеофиксации.
В управлении призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в пути и соблюдать все правила и требования.-0-