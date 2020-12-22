ГАИ Гомельской области предлагает нарядить елку в тематике ПДД

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проводит в Гомельской области челлендж #УкрасьЕлкусПДД. Творческая акция продлится по 8 января 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Поучаствовать в познавательном марафоне приглашают представителей всех учреждений образования региона. "Участникам необходимо сделать своими руками для новогодней елки различные игрушки и украшения, которые напомнят о важности ПДД. Это могут быть знаки дорожного движения, светофоры, автомобили и т.д. Полет фантазии не ограничен", - отметили в УГАИ.

Наряженную тематическими игрушками елку следует сфотографировать. Снимок нужно прислать в Instagram @gai_gomel или на почтовый адрес gai_propaganda@mail.ru.

"Работы мы опубликуем в Stories нашего официального аккаунта. Ни одно из творений не останется без внимания", - заверили госавтоинспекторы.

По словам сотрудников ГАИ, подобные мероприятия помогают детям с ранних лет запомнить правила дорожного движения, а взрослым - не забывать основные требования ПДД.

В числе первых, кто присоединится к челленджу, будут ребята - победители творческих конкурсов, которые проводила ГАИ совместно с главным управлением образования облисполкома. Их участников планируется наградить 23 декабря.-0-