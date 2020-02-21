ГАИ Гомельской области провела эксперимент для оценки сознательности автомобилистов

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Социальный эксперимент "Не останься равнодушным!" по профилактике ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения прошел сегодня на участке трассы М8, сообщила корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Эксперимент для оценки сознательности автомобилистов проходил в течение 1,5 часов на трассе М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. При помощи манекена инсценировали ситуацию после ДТП. На проезжей части без признаков жизни лежал "пешеход", рядом - бутылка алкоголя. "Выглядело реалистично и потому пугающе", - прокомментировала Анна Ковалева.

По близости патрулировал экипаж ГАИ, который фиксировал число проехавших мимо в обе стороны автомобилей, а также тех, кто остановился, чтобы помочь человеку. Учитывалось и количество сообщений об авариях на данном участке, поступивших по 102 и 103.

"За время эксперимента в обоих направлениях проехали более 50 машин. Снизили скорость 10 авто, 14 водителей остановились, чтобы помочь потерпевшему. Ко всем неравнодушным гражданам выходили инспекторы, благодарили за сознательность, дарили фликеры и полезные сувениры за то, что не остались безучастными к чужому, пусть и искусственному, горю. К сожалению, неравнодушных людей оказалось меньше, чем хотелось бы", - подчеркнули в областной ГАИ. За время эксперимента в дежурную часть УВД поступило четыре звонка и два - в скорую медицинскую помощь.

"Очень важно, чтобы заметившие на проезжей части нетрезвого пешехода либо человека без световозвращающего элемента в темное время суток, лежащего на дороге незамедлительно сообщили об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, этот звонок поможет сохранить чью-то жизнь", - отметил заместитель начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома Сергей Бондаренко.-0-