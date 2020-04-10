ГАИ Гомельской области проводит массированную отработку трассы М10

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области по 12 апреля проводит массированную отработку автодороги М10 граница России - Гомель - Кобрин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома.

Экипажи ДПС будут вести гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований ПДД. При этом особое внимание - пресечению нарушений скоростных режимов, правил обгона, перевозки пассажиров, включая несовершеннолетних. Инспекторы ГАИ также будут выявлять и отстранять от управления нетрезвых водителей и бесправников. Не оставят без контроля соблюдение ПДД пешеходами и велосипедистами. "Эти действия направлены на стабилизацию дорожной обстановки, профилактику и предупреждение ДТП, сохранение жизни и здоровья людей", - сказали в Госавтоинспекции региона.

В областной ГАИ призывают участников движения быть максимально внимательными на дороге и соблюдать ПДД.-0-