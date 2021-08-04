ГАИ Гомельской области усилит контроль на автодороге Р31 с 5 по 7 августа

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодороги Р31 с 5 по 7 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В этот период под особым контролем инспекторов ГАИ региона окажется автодорога Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Усилия будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения и профилактику дорожно-транспортного травматизма.

"Сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность ДТП. Также экипажи будут снаряжены приборами фото- и видеофиксации", - подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.-0-