ГАИ Гродненской области усилит контроль за мотоциклистами

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области на текущей неделе будет усилен контроль за мотоциклистами, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

С 22 по 26 мая пройдут мероприятия по профилактике аварий с участием мототранспорта.

"Погодные условия позволяют активно использовать двухколесный транспорт. К сожалению, не обошлось и без аварий. С начала года в области зафиксировано 6 происшествий с участием мототранспорта, в которых травмы получили 7 участников движения. В двух случаях виновниками ДТП были как раз мотоциклисты", - отметили в ГАИ.

В эти дни усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения со стороны мотоциклистов. Будут применяться различные виды контроля. Сотрудники ГАИ продолжат патрулирование на служебных мотоциклах.

"Профилактическая работа направлена не только на самих мотоциклистов, но и на водителей автотранспорта. При любом маневрировании автомобилисты должны чаще смотреть в зеркала заднего вида. А самим мотоциклистам следует двигаться с безопасной скоростью", - отметили в ГАИ. Инспекторы также напоминают об административной ответственности тем мотолихачам, которые решат прокатиться на заднем колесе или не держась за руль.-0-