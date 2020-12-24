ГАИ Гродненской области усилит контроль за нетрезвыми водителями

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гродненской области с 25 декабря по 10 января будет работать в усиленном режиме, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Связано такое решение с участившимися случаями управления транспортом водителями в нетрезвом виде, а также совершенных ими аварий. "Уже с сегодняшнего дня на улицы будут выведены дополнительные экипажи. А к вечеру наряды переместятся к храмам", - сказали в ГАИ.

В ГАИ напоминают, что за управление в состоянии опьянения, а равно отказ от прохождения освидетельствования или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, виновнику грозит штраф от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с лишением права управления сроком на 3 года. За повторное такое управление в течение года нарушителю грозит уголовная ответственность и конфискация транспорта.

"Если вы стали очевидцем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения или на проезжей части находится нетрезвый пешеход или велосипедист, сообщите по номеру 102", - обратились к гражданам в ГАИ.-0-