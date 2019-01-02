ГАИ Минска продолжает нести службу в усиленном режиме

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция с 29 декабря по 1 января проводила комплекс мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей и бесправников, и продолжает нести службу в усиленном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как проинформировали в ГАИ, с 29 декабря по 1 января в Минске задержано 39 пьяных водителей и 64 бесправника. В Госавтоинспекции напомнили об ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за передачу пьяному права управления и за отказ проходить освидетельствование. Нарушителей ожидает штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (с 1 января одна БВ - Br25,5) с лишением права управления на срок 3 года.

За такое же нарушение в течение года после привлечения к административной ответственности наступает ответственность уголовная. Санкция предусматривает штраф, исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или арест до 6 месяцев. Кроме того, применяется специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности.-0-