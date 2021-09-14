ГАИ Минска проведет профилактическую акцию "Скорость!" 17-19 сентября

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Скорость" пройдет с 17 по 19 сентября в Минске, сообщила БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД столицы Анна Тиханович.

"Превышение установленной скорости движения - одна из основных причин ДТП, - отметили в ведомстве. - Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта не нарушать скоростные режимы движения, ведь высокая скорость может привести к большой трагедии".

В ГАИ напоминают: водители должны всегда придерживаться рекомендуемых ограничений скорости, снижать ее при необходимости до таких значений, чтобы безопасно управлять автомобилем и иметь возможность вовремя остановиться при возникновении препятствия или опасности для движения. К местам, где чаще всего нужно быстро остановиться, относятся пешеходные переходы, перекрестки, остановки общественного транспорта, участки дорог вблизи железнодорожных переездов, мосты, тоннели, зоны действия предупреждающих знаков.-0-