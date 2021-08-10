ГАИ Минска рассказала о местах работы мобильных датчиков контроля скорости

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня предусмотрены в Минске в 12 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 20.00 датчики контролируют соблюдение водителями скоростного режима на пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч) и ул.Кальварийской, д.25 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 контроль будет осуществляться на ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), МКАД, 41-м км (90 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), ул.Чкалова, д. 1 (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).

С 19.30 до 03.00 датчики будут контролировать скорость водителей по ул.Маяковского, д. 101 (60 км/ч), ул. Притыцкого, д. 38 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.147 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-