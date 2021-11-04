ГАИ Минска с 8 ноября начнет усиленно проверять такси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. Профилактические мероприятия "Такси" стартуют 8 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Партизанского РУВД Минска.

"В целях снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения столичная Госавтоинспекция проконтролирует соблюдение требований действующего законодательства водителями, использующими средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть интернет (Bolt, Яндекс.Такси и Uber). Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями иных контролирующих органов", - рассказали в ОГАИ.

Профилактические мероприятия продлятся до 17 ноября.

За 10 месяцев этого года выявлено свыше 7 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, Яндекс.Такси и Uber. Из них 20 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 83 - не имели права управления транспортными средствами. По вине водителей данной категории произошло 17 ДТП, в результате которых 19 человек получили травмы, один погиб.-0-