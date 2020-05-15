ГАИ Минска усилит контроль за общественным транспортом 18-27 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартует акция "Автобус" - Госавтоинспекция 18-27 мая усилит контроль за общественным транспортом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Госавтоинспекция проводит комплекс профилактических мероприятий по контролю за соблюдением правил водителями, которые перевозят пассажиров", - проинформировали в ГАИ.

Сотрудники ГАИ будут пристально следить за выполнением водителями автобусов требований законодательства. "Пройдут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Под особым контролем будет техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров", - рассказали в Госавтоинспекции.

За 4 месяца этого года по вине водителей пассажирского транспорта совершено 7 дорожно-транспортных происшествий. Из-за этих аварий 8 человек получили различные травмы.-0-