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09 февраля 2022, 14:37

ГАИ Минска усилит контроль за скоростным режимом

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы с применением гласного, негласного, смешанного контроля и с помощью современных технических средств будут выявлять факты превышения скоростного режима водителями транспортных средств.

"Превышение скорости по-прежнему остается одной из основных причин совершения дорожных аварий. Такие происшествия, как правило, сопряжены с гибелью людей и тяжелым материальным либо моральным ущербом. В 2021 году из-за лихачества на дорогах в столице произошло 86 автоаварий, в которых погибли девять человек и 114 получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст. 18.12 КоАП за превышение установленной скорости движения предусмотрена ответственность: от 10 до 20 км/ч - наложение штрафа в размере до 1 БВ, от 20 до 30 км/ч - от одной до трех БВ, от 30 до 40 км/ч - от трех до 10 БВ, на 40 и более км/ч - от восьми до 12 БВ.

Повторное превышение скорости свыше 20 км/ч в течение года после наложения административного взыскания влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 БВ или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года (не применяется при фиксации превышения установленной скорости движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами).-0-

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