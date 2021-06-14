ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением ПДД водителями такси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением ПДД водителями, использующими средства электросвязи и интернет: Bolt, Uber и "Яндекс.Такси". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Профилактические мероприятия под названием "Такси" пройдут в Минске с 14 по 23 июня. "В этот период инспекторы проконтролируют соблюдение требований действующего законодательства водителями этих сервисов. Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Кроме того, в поле зрения сотрудников дорожной милиции окажутся нарушения скоростного режима, правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части. Для этого будут организованы рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации", - рассказали в ведомстве.

"К слову, с начала этого года сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено свыше 600 нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, Uber и "Яндекс.Такси", из них - восемь фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, семь - не имея права управления. По вине водителей данной категории произошло семь ДТП, в которых восемь человек получили травмы различной степени тяжести", - добавили в УГАИ.-0-