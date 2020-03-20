ГАИ Минска усилит профилактику аварий с участием пешеходов

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция с 23 по 27 марта усилит профилактику ДТП с участием пешеходов, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Особое внимание в этот период уделят аварийно опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей. Милиционеры будут следить, в частности, за тем, пропускают ли водители пеших участников дорожного движения. Внимание инспекторов также будет направлено и на самих пешеходов, которые нарушают ПДД.

В Минске с начала года зарегистрировано 57 наездов на пешеходов (55,3% от общего количества ДТП), в результате которых два человека погибли и 58 получили ранения различной степени тяжести. В 74% случаев аварии с участием пешеходов произошли по вине водителей, при этом 39 ДТП - на пешеходных переходах. В 14 случаях в авариях были виноваты сами пешеходы.

Госавтоинспекция напоминает, что идти по обочине пешеходам можно навстречу транспортному потоку и только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки. А переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что автомобиль остановился. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Это особенно важно при сложных погодных условиях, когда видимость дороги сокращается в несколько раз.

За нарушение ПДД пешеходами ст.18.23 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 БВ (1 БВ составляет Br27). Под действие этой статьи попадает и нахождение на проезжей части в темное время суток на неосвещенных участках дорог без световозвращающего элемента. Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, штраф возрастает до 5 БВ.-0-