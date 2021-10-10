ГАИ Минска во время ночного рейда выявила 40 нарушений ПДД

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной ГАИ продолжают рейды, направленные на выявление грубых нарушений ПДД. Об итогах одного из мероприятий "Фильтр" БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Специальное мероприятие "Фильтр" организовали инспекторы ГАИ Фрунзенского и Советского районов столицы совместно со спецподразделением по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома. В частности, в ночь на 10 октября рейды прошли на улицах Притыцкого, Шаранговича, Мазурова и Вязынской. Инспекторы задержали трех водителей, которые проехали перекрестки на запрещающий сигнал светофора. Еще четверо превысили установленную скорость. Пресечено семь фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, задержаны 13 бесправников.
Помимо водителей, за нарушения ПДД к ответственности привлечены восемь пешеходов.
Всего за время спецмероприятий инспекторы выявили 40 нарушений ПДД.-0-