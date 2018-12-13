ГАИ Минской области 14-16 декабря проведет массированную отработку трассы Р23

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 14 по 16 декабря проведет массированную отработку автодороги Р23 Минск - Микашевичи, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

"Особое внимание Госавтоинспекция уделит фактам превышения скорости, выявлению водителей-бесправников и нетрезвых за рулем. Также под пристальным контролем инспекторов будет соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта. Проконтролируют выполнение правил перевозки пассажиров, в особенности детей", - рассказал Сергей Чеботарев.

Предусмотрены дополнительные наряды ДПС в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и там, где наиболее вероятны нарушения правил. Массированная отработка автодороги Р23 продлится до позднего вечера 16 декабря.-0-