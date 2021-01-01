ГАИ Минской области 2 января возьмет под особый контроль аварийно опасные участки дорог

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ 2 января возьмет под особый контроль аварийно опасные участки дорог Минской области, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Для профилактики правонарушений участниками дорожного движения и предупреждения аварий ГАИ области проведет массированную отработку аварийно опасных участков автодорог, а также мест концентрации ДТП по вине нетрезвых водителей.

Стражи дорог уделят особое внимание выявлению нетрезвых водителей, тех, кто не имеет права управления транспортными средствами. Будут пресекать нарушение скоростных режимов, правил обгона и маневрирования.

ГАИ предупреждает водителей о наказании за вождение в нетрезвом виде. При наличии информации, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения либо на проезжей части нетрезвый пешеход, велосипедист, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный).-0-