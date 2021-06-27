27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области дежурит на размытых из-за дождей участках дорог, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"За последние сутки после проливных дождей на улично-дорожной сети Минской области наблюдались размывы проезжей части с разрушением земляного полотна. Так, на территории Минского района в деревнях Звенячи, Богушово, Городище и в деревне Гриньково Дзержинского района приняты меры по обозначению аварийного участка, дежурства нарядов ГАИ и будут проводиться работы по восстановлению дороги", - сказали в ведомстве.

Госавтоинспекция просит водителей транспортных средств при движении по дорогам и улицам населенных пунктов быть предельно внимательными, а в случае обнаружения мест с разрушением проезжей части незамедлительно сообщать дорожным, коммунальным организациям по телефону 125 и в милицию по телефону 102.-0-