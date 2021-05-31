ГАИ Минской области организует парковки и ограничит движение во время "Белагро-2021"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области организует парковки и ограничит движение во время проведения "Белагро-2021", сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В этом году международная специализированная выставка "Белагро" будет проходить на территории Смолевичского района в индустриальном парке "Великий камень". "Посетить выставку можно как на личном авто, так и на общественном транспорте. Для персонального транспорта будет организована парковка по Пекинскому проспекту и улицам Малахитовой, Сапфировой. На улице Жемчужной при проведении выставочных мероприятий движение транспортных средств будет ограничено", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция Минской области будет осуществлять регулировочно-распорядительные действия на основных перекрестках.

Уважаемые водители транспортных средств, будьте внимательны и не оставляйте транспорт в зоне действия запрещающих дорожных знаков.-0-