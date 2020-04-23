ГАИ Минской области проведет единый день безопасности дорожного движения к открытию мотосезона

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области 24 апреля проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом "Открой сезон без нарушений!". Под этим же названием с 24 апреля по 4 мая состоится республиканская профилактическая акция, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности совместно с дружинниками, которые будут заняты предупреждением нарушений со стороны мотолюбителей, пресечением грубых нарушений ПДД, выявлением конструктивно измененных и незарегистрированных в установленном порядке мотоциклов и других двухколесных механических транспортных средств.

"Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Проверки по фактам ДТП показали, что на тяжесть последствий в основном влияют отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, несоблюдение требований об использовании мотошлемов, - отметили в Госавтоинспекции. - В отличие от водителей транспортных средств, водители мотоциклов куда менее защищены от различных аварийно опасных ситуаций. Прежде чем сесть за руль мотоцикла, обязательно нужно помнить о своей безопасности и надевать все необходимые защитные принадлежности".

ГАИ Минской области напоминает также, что безопасность езды на мотоцикле обеспечивается прежде всего водительским мастерством, умением избегать аварийных ситуаций, способностью сразу найти правильный выход, если такая ситуация все же возникла.

С начала текущего года на автодорогах области с участием водителей двухколесных механических транспортных средств произошло восемь ДТП, в которых три человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести.-0-