29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Места установки мобильных датчиков контроля скорости на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Минской области в период с 29 марта по 11 апреля (с 8.00 до 20.00): 44 км а/д Р53 Слобода - Новосады (для всех т/с на 60 км/ч); 80 км а/д М3 Минск - Витебск (для всех т/с на 60 км/ч); 24 км а/д М5 Минск - Гомель (легковым, автобусам и мотоциклам на 90 км/ч, грузовым на 70 км/ч); 78 км а/д М7 Минск - граница Литвы (легковым, автобусам и мотоциклам на 90 км/ч, грузовым на 70 км/ч); 128 км а/д Р11 Поречаны - Новогрудок - Несвиж (для всех т/с на 70 км/ч); 129 км а/д Р11 Поречаны - Новогрудок - Несвиж (для всех т/с на 70 км/ч); 29 км а/д Р28 Минск - Молодечно - Нарочь (для всех т/с на 70 км/ч); 3 км а/д Н9031 Колодищи - Заславль (для всех т/с на 60 км/ч); деревня Новый Двор, ул. Парковая, д. 52Б (для всех т/с на 40 км/ч).

"Будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим", - добавили в ГАИ.-0-