12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Места установки мобильных датчиков контроля скорости с 8.00 до 20.00 с 12 по 25 апреля: 32-й км М5 Минск - Гомель, 80 км/ч - легковым, 90 км/ч - автобусам и мотоциклам, 70 км/ч - грузовым; 78-й км М7 Минск - граница Литвы, 90 км/ч - легковым, автобусам и мотоциклам, 70 км/ч - грузовым; 17-й км М4 Минск - Могилев, для всех т/с - 90 км/ч; 35-й км М4 Минск - Могилев, для всех т/с - 80 км/ч; 21-й км Р53 Слобода - Новосады, для всех т/с - 70 км/ч; 44-й км Р53 Слобода - Новосады, для всех т/с - 60 км/ч; 2-й км подъезд к Солигорску от Р23, для всех т/с - 70 км/ч; Солигорск-1 РУ площадка БОАМЛ для всех т/с - 60 км/ч; Р59, деревня Августово, ул.Дзержинского, 7А и 18, для всех т/с на 60 км/ч.

"Будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим", - отметили в УВД.-0-