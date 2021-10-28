ГАИ Минской области с 29 октября по 1 ноября усилит контроль за нетрезвыми водителями

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 29 октября по 1 ноября проведет комплексное профилактическое мероприятие "Дорога - место встречи трезвых людей", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Мероприятие направлено на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и нарушений ПДД уязвимыми участниками дорожного движения, в том числе находящимися в состоянии опьянения. Патрулирование нарядов милиции определено в местах концентрации ДТП по вине этих участников дорожного движения. Также под пристальным вниманием будут места объектов торговли спиртными напитками, увеселительные заведения, в первую очередь работающие в круглосуточном режиме. К нарушителям будут применены меры воздействия согласно законодательству.

"В связи с коротким световым днем и ухудшением погодных условий возрастает вероятность ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. При этом нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, возчиками, а также управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, - одни из основных причин автоаварий на улично-дорожной сети Минской области", - отметили в Госавтоинспекции.

За девять месяцев текущего года сотрудники ГАИ Минской области выявили 2567 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде и изъяли с проезжей части 5562 нетрезвых пешехода. По вине нетрезвых водителей совершено 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек. По вине пешеходов произошло 51 ДТП, в результате которых 22 человека погибли и 31 получил травмы, причем из общего числа виновных пешеходов 23 находились в состоянии опьянения. Также за указанный период совершено 604 ДТП без пострадавших с материальным ущербом, которые произошли по вине нетрезвых водителей.-0-