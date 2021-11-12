ГАИ Минской области усилила контроль на автодорогах Р91 и Р28

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и выявления правонарушений со стороны участников дорожного движения с 12 по 15 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит рейдовые мероприятия по отработке аварийно опасных участков автодороги Р91 Осиповичи - Барановичи на территориях Несвижского, Копыльского, Слуцкого и Стародорожского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Также с 12 по 14 ноября стражи дорог Минской области проводят отработку автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь в пределах Минского, Молодечненского, Вилейского и Мядельского районов.
Во время данных профилактических мероприятий особое внимание уделено выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, нарушений скоростных режимов и перевозки пассажиров (в первую очередь детей), непредоставления преимущества пешеходам, а также нарушениям ПДД со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения.
ГАИ призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, дисциплинированности и уважению друг к другу.-0-