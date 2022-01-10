ГАИ предлагает возможные пути объезда закрытого участка в центральной части Минска

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция опубликовала схему возможных путей объезда закрытого участка в центральной части города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, маршруты объезда подразумеваются со стороны ул.Ленина, пр.Победителей, пр.Дзержинского, ул.Богдановича.

С учетом большого количества транспорта госавтоинспекторы призывают использовать другие альтернативные пути объезда, в том числе 2-е транспортное кольцо.

В ведомстве напомнили об изменении организации дорожного движения на участках, прилегающих к месту инцидента: по ул.Немига от ул.Городской Вал до ул.Янки Купалы и в обратном направлении; по пр.Победителей от ул.Мельникайте, по ул.Ленина до пр.Независимости и в обратном направлении. Запрещен левый поворот (за исключением общественного транспорта) с пр.Независимости на ул.Янки Купалы при движении со стороны ул.Энгельса. Запрещен левый поворот на ул.Ленина при движении со стороны ул.Городской Вал. Левый поворот с ул.Городской Вал на пр.Независимости разрешен с трех полос движения.

Запрещено пешеходное движение через пр.Независимости на перекрестке пр.Независимости - ул.Городской Вал.

"Просим с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям и заранее планировать время и маршруты движения. Кроме того, рекомендуем по возможности воспользоваться услугами метро", - отметили в УГАИ.-0-