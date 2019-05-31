ГАИ предупреждает о временных ограничениях движения в Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция предупреждает о временных ограничениях движения в районе пересечения проспекта Победителей и улицы Орловской, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ уточнили, в связи с проведением ремонтных работ по асфальтированию проезжей части дороги будет временно ограничено движение на спуске с улицы Орловской на проспект Победителей в направлении МКАД и подъеме с проспекта Победителей на улицу Орловскую в направлении проспекта Пушкина 1 июня с 01.00 до 05.00, 2 июня с 01.00 до 05.00 и 3 июня с 01.00 до 05.00.

Столичная Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-