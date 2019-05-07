ГАИ предупреждает об ограничении движения в районе площади Победы в Минске 8 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий 8 мая с 11.00 до 12.00 в районе площади Победы возможно временное ограничение движения транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ Мингорисполкома.
Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и следовать указаниям сотрудников ГАИ, которые будут регулировать движение на указанном участке, а также учитывать указанную информацию при выборе маршрутов движения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.364 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.1 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.215 BYN
|3.245 BYN