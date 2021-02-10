ГАИ призвала водителей не парковаться надолго на проезжей части

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска призывает автолюбителей не оставлять транспортные средства на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помех для работы снегоуборочной техники. В противном случае они будут переставлены или отбуксированы эвакуаторами на охраняемые стоянки, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и объявили на 11 февраля оранжевый уровень опасности в связи с выпадением сильного снега. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Водителям при движении нужно быть предельно внимательными и осторожными, если поездок на личном автомобиле избежать не удалось. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов, при возможности отказаться от рискованных маневров, обгонов, опережений. Для привлечения внимания в условиях недостаточной видимости дороги рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.-0-