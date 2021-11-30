ГАИ призывает быть предельно внимательными в сложных погодных условиях

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в сложных погодных условиях, в частности, при гололедице. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

При планировании поездок водители должны учитывать погоду, состояние своего транспортного средства и собственные навыки вождения в зимних условиях. В гололед основная часть аварий происходит именно на поворотах. Чтобы безопасно проехать поворот, необходимо заранее снизить скорость, избегать резких манипуляций.

Водителям следует соблюдать дистанцию, особенно при гололеде. Дистанцию необходимо увеличивать, и она должна быть больше в 2-3 раза, чем при езде в летний период. В гололед тормозной путь значительно увеличивается. Кроме того, необходимо правильно проезжать пешеходный переход. В гололед есть риск, что перед пешеходом водитель не успеет затормозить. Чтобы этого не произошло, рекомендуется заранее снизить скорость перед пешеходным переходом, даже если на нем никого нет.

Пешеходам пересекать дорогу следует только в установленных местах. Категорически запрещается перебегать проезжую часть: это может привести к падению. Даже на регулируемых переходах нельзя начинать движение, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов

Как дополнили в УГАИ УВД Миноблисполкома, в настоящее время на территории столичной области наблюдаются неблагоприятные погодные условия в виде снега и сильного ветра, местами на дорогах гололедица.

"Госавтоинспекция Минской области призывает участников дорожного движения к предельному вниманию, - сказали в ГАИ. - Избегать резких торможений и такого опасного маневра, как обгон, обдумывать каждое свое действие за рулем. Особенно быть внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях, спусках и подъемах дорог. В условиях недостаточной видимости дороги необходимо двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фарами".-0-