ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными на дороге, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

"Сегодня в Минске ожидаются осадки в виде снега и дождя. Они будут сопровождаться колебаниями температуры воздуха в районе нуля градусов. Главная опасность смены температуры с оттепели на заморозки и обратно создает благоприятные условия для возникновения гололедицы", - рассказали в УГАИ.

В связи с этим столичная Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на неукоснительное соблюдение ПДД.

Сотрудники ГАИ мобилизовали силы на круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. Также инспекторы ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.-0-

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