ГАИ продолжает специальный план "Погода" на дорогах Минской области

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с осложнением погодных условий на территории Минской области продолжается специальный план "Погода", сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекция предупреждает, что в выходные дни сохранится снежная и ветреная погода, порывы ветра будут достигать 20 м/с. На дорогах снежные заносы, на отдельных участках - гололедица.

За прошедшие сутки из-за снегопадов видимость на дорогах Минской области значительно ухудшилась, в оперативном режиме осуществлялась уборка снега и обработка проезжей части песчано-соляной смесью с помощью спецтехники в сопровождении ГАИ. Данная профилактическая работа продолжается и в настоящее время. "Если вы видите проблемные участки на дороге вне населенного пункта - звоните на единый номер 125", - отмечают в УГАИ.

В целях безопасности Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям ни в коем случае не опережать, а тем более не обгонять, цепочку движущейся снегоуборочной техники, так как это может создать аварийную обстановку.

ГАИ напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители не должны отвлекаться за рулем, а быть всегда готовыми среагировать на непредвиденную ситуацию. При движении следует выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений.-0-