ГАИ проследит за опасными участками дорог в Брестской области 26-29 ноября

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сотрудники Госавтоинспекции проведут 26-29 ноября массированную отработку дорог республиканского и местного значения и сельских населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Рейды организованы на дорогах М1 (Брест - Минск - граница России), М10 (Кобрин - Гомель - граница России). Инспекторы будут нести усиленную службу в местах и во время наибольшей вероятности ДТП, особенно вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Если нужно, сотрудники ГАИ помогут участникам дорожного движения.

Контролировать обстановку инспекторы будут одновременно на транспорте оперативного назначения и машинах без специальной окраски, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

Особое внимание уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, бесправников, лихачей, пренебрегающих скоростными режимами, правилами маневрирования и перевозки пассажиров.

С начала года в Брестской области зарегистрировано 352 ДТП, в которых 69 человек погибли и 356 получили травмы. Подавляющее большинство аварий (298) произошло с участием нетрезвых водителей. Более четверти происшествий со смертельным исходом, в которых погибли 37 человек, случилось на республиканских дорогах. На дорогах местного значения зарегистрировано 51 ДТП, в которых жертвами стали 15 человек, 53 получили травмы. В сельских населенных пунктах произошло 35 ДТП, в которых погибли восемь человек. В том числе семь аварий совершили нетрезвые водители.-0-