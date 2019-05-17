ГАИ проведет массированную отработку трассы Р23 в Минской области

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция сегодня и в выходные проведет массированную отработку автодороги Р23 Минск - Микашевичи в пределах Минского, Слуцкого, Солигорского и Узденского районов. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
"Особое внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров, в особенности детей, выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Пресекаться будут и нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами", - рассказал Сергей Чеботарев.
Наряды ДПС будут выставлены в местах, где чаще всего фиксируются нарушения правил и аварии. Массированная отработка автодороги Р23 продлится до позднего вечера 19 мая.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3417 BYN
|2.328 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0889 BYN
|2.083 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2378 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN