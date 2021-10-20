ГАИ проведет профилактическую акцию на сельских дорогах Витебской области

20 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. ГАИ Витебской области проведет с 22 по 25 октября профилактическую отработку местных автодорог и сельских населенных пунктов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебского облисполкома.

Под особым контролем инспекторов Госавтоинспекции будут пешеходы и велосипедисты. Сотрудники УГАИ напоминают, что в темное время суток данные участники дорожного движения должны быть обозначены световозвращающими элементами и жилетами повышенной видимости. Переход дороги должен осуществляться только по пешеходному переходу. Велосипедистам следует помнить, что при пересечении дороги по зебре они обязаны спешиваться, особенно если велосипедная дорожка не пересекает проезжую часть.

Сотрудники ДПС будут следить за предоставлением пешеходам преимущества в движении на пешеходных переходах, соблюдении правил перевозки пассажиров и в первую очередь детей.

Что касается грубых нарушений ПДД, то инспекторы будут пресекать управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или лицами, не имеющими права управления. Также пристальное внимание инспекторы будут уделять нарушениям скоростных режимов на сельских дорогах и в пределах населенных пунктов.-0-