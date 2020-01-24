ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск-Могилев

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с 24 по 26 января проводит массированную отработку трассы М4, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД столичного региона.

"С начала 2020 года по сравнению с прошлым годом на территории области растет число дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них - с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта, то есть наименее защищенных категорий, - отметили в ГАИ актуальность проблемы. - Так, на автомобильной дороге М4 Минск-Могилев произошло два ДТП, в результате которых один человек погиб, еще один получил травмы". Чтобы повлиять на ситуацию и предотвратить новые ДТП, и проводится отработка.

Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований ПДД, особенно пешеходами и велосипедистами, выявлять бесправников, нетрезвых водителей и тех, кто не предоставляет преимущество в движении пешеходам и иным участникам дорожного движения.-0-