ГАИ усилила контроль на автодорогах в Солигорском районе

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики правонарушений и предупреждения ДТП сегодня и в предстоящие выходные дни Госавтоинспекция Минской области совместно со спецподразделением "Стрела" проводит массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог на территории Солигорского района. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, которые являются основными причинами аварий с тяжелыми последствиями. Под особым контролем стражей дорог - нетрезвые водители, лихачи, бесправники, а также водители, нарушающие правила обгона, перевозки пассажиров (в особенности детей) и не предоставляющие преимущества пешеходам в дорожном движении. Без внимания не останутся и сами пешеходы, которые могут находиться на проезжей части в нетрезвом виде и без световозвращающих элементов", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Минской области просит граждан сообщать по телефону 102 о фактах нахождения нетрезвых пешеходов либо велосипедистов вблизи или на проезжей части.

Участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать требования ПДД.-0-