ГАИ усилит контроль на автодорогах Минской области 25-27 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ проведет массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 25 по 27 сентября Госавтоинспекция проведет массированную отработку аварийно-опасных участков дорог Минской области: М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации, Р3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии, Р63 Борисов-Вилейка-Ошмяны, Р67 Борисов-Березино-Бобруйск, Р23 Минск-Слуцк-Микашевичи. В данных профилактических мероприятиях примут участие сотрудники специального подразделения "Стрела", - рассказали в УВД.

Как показывает статистика в предвыходные и выходные дни возрастает количество правонарушений. Всему виной недисциплинированность и несоблюдение правил дорожного движения. "Всеобщая спешка и невнимательность, такое грубое правонарушение, как употребление водителями алкоголя перед поездкой, да и пешеходы под градусом зачастую создают опасность на дороге, переходя в неположенном месте или вообще предпочитают "отдохнуть" на проезжей части", - отметили в УВД.

Особое внимание стражи дорог уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта.

ГАИ призывает белорусов: "Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102. Также просим вас реагировать на такие факты, как нахождение нетрезвых пешеходов, либо велосипедистов вблизи или на проезжей части. Ведь это не только опасность для самого пешехода-нарушителя, но и для остальных участников дорожного движения".-0-