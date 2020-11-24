ГАИ усилит контроль на автодороге Минск-Молодечно-Нарочь

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области проведет с 25 по 28 ноября массированную отработку аварийно-опасных участков автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь, в пределах Минского, Молодечненского, Вилейского и Мядельского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Мероприятие проводится для профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения ДТП. Особое внимание стражи дорог уделят пресечению нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушению скоростных режимов, правил обгона и маневрирования.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать требования правил.-0-