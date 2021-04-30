ГАИ усилит контроль на дорогах Жодино

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическое мероприятие "Регион" стартует на территории Жодино. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

С целью усиления контроля за дисциплиной участников дорожного движения, предупреждения ДТП, выявления нетрезвых водителей и "бесправников", предупреждения преступлений, совершаемых с использованием автотранспорта, 1-2 мая стражами дорог Минщины организована массированная отработка мест концентрации ДТП и аварийно опасных участков Жодино.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения соблюдать правила, быть предельно внимательными и дисциплинированными на дороге.

"Если у вас есть информация, что транспортным средством управляет нетрезвое лицо, или вы видите не проезжей части нетрезвого пешехода, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Своими грамотными действиями вы можете предотвратить беду", - добавили правоохранители.-0-