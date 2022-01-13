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13 января 2022, 17:26

ГАИ усилит контроль на М1 с 14 по 16 января

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки и профилактики правонарушений с 14 по 16 января Госавтоинспекция проведет массированную отработку автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации в пределах Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"С учетом анализа аварийности за 2021 год наиболее аварийной автодорогой Минской области характеризуется М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, на которой зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 16 человек погибли и 30 получили травмы", - отметили госавтоинспекторы.

В ходе отработки внимание уделят пресечению грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Под особым контролем стражей дорог - водители, находящиеся в состоянии опьянения, не имеющие права управления транспортными средствами, нарушающие правила перевозки пассажиров (в особенности несовершеннолетних), скоростной режим и правила маневрирования, а также не предоставляющие преимущества пешеходам в дорожном движении. Без внимания не останутся и сами пешеходы-нарушители.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать требования ПДД.-0-

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